Суд в Петербурге запретил распространять клип Моргенштерна* и DJ Smash «Новая волна». Роскомнадзор возражал

Колпинский районный суд запретил к распространению на территории РФ клип иностранного агента Алишера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна». Об этом 10 декабря сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Запретить клип требовала прокуратура из-за «неуважения к обрядам и правилам церкви, демонстрации сцен сексуального характера в стенах храма», из-за чего у несовершеннолетних искажается представление о ценностях религии. Суд посчитал, что при просмотре этого ролика подростки будут формировать неадекватную систему ценностей, исключающую уважение, толерантное отношение к людям, гуманизм и милосердие.