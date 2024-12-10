Суд в Петербурге запретил распространять клип Моргенштерна* и DJ Smash «Новая волна». Роскомнадзор возражал

Колпинский районный суд запретил к распространению на территории РФ клип иностранного агента Алишера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна». Об этом 10 декабря сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Запретить клип требовала прокуратура из-за «неуважения к обрядам и правилам церкви, демонстрации сцен сексуального характера в стенах храма», из-за чего у несовершеннолетних искажается представление о ценностях религии. Суд посчитал, что при просмотре этого ролика подростки будут формировать неадекватную систему ценностей, исключающую уважение, толерантное отношение к людям, гуманизм и милосердие.
Исполнять решение суда предстоит Роскомнадзору, который возражал против удовлетворения иска, поскольку ролик, залитый на YouTube, не может быть заблокирован извне. Надзорное ведомство может подвергнуть блокировке только весь сайт.
Моргенштерн или его представитель повестку в суд получили, но на заседание не явились. Для окончательного решения суд привлек специалистов, которые разобрали клип по кадрам.
* Признан на территории РФ иностранным агентом.
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