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Политика Президент Бразилии перенес операцию по удалению гематомы

Президент Бразилии перенес операцию по удалению гематомы

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Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает местное СМИ Globo.

Как передает издание, накануне президента Бразилии срочно госпитализировали в больницу города Сан-Паулу. Уже во вторник главе государства провели операцию, чтобы удалить гематому на голове с помощью медицинских дренажных инструментов.

В настоящее время Лула да Силва находится в отделении интенсивной терапии. По словам медиков, президент чувствует себя хорошо.

«МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая дома, произошедшего 19 октября. Его перевели в больницу Сирио-Либанес, отделение Сан-Паулу, где ему провели трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. Операция прошла без происшествий», — отметили в больнице.

Напомним, 19 октября глава Бразилии упал в ванной и ударился затылком. В результате ему наложили пять швов. В тот день Лула да Силва находился в больнице около часа. В связи с травмой президент Бразилии пропустил саммит БРИКС в Казани.

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