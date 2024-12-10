Два тягача и легковая столкнулись под Тихвином. Пострадавшие в реанимации

Два грузовика не разъехались на трассе в Тихвинском районе Ленобласти. Пострадали женщина и подросток в попутном кроссовере, оба госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, авария произошла на 430-м километре трассы «Вологда — Тихвин» накануне незадолго до девяти часов вечера. 63-летний водитель Scania врезался в остановившийся впереди Volvo FH. По предварительным данным, 28-летний водитель второго тягача встал, чтобы пропустить встречные машины, которые поворачивали налево.

Затормозить перед Scania не успела Skoda Yeti. 35-летнюю женщину-водителя и её 16-летнего пассажира увезли в реанимацию. У женщины множественные переломы, у юноши перелом ноги и травмы головы. Оба живут в Пикалёво.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Известно, что водитель Scania за год 13 раз попадался на нарушении ПДД, водитель Volvo — четыре. У женщины штрафов нет.