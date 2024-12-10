Гражданина Германии задержали в Нижнем Новгороде за намерение «пустить под откос» товарный поезд

ФСБ сообщила о задержании молодого человека, который по заданию украинца рисовал граффити и собирался установить СВУ на железной дороге. У него гражданство России и Германии.
О задержании 10 декабря пишет ТАСС. Молодой человек на видео рассказывает, что в 2023 году приехал из Германии в Россию, чтобы поменять паспорт. В Интернете он познакомился с неким Артемом, который заплатил ему 2,5 тысячи рублей за рисование граффити, смысл которых сводился к тому, что пора заканчивать СВО.
Также по заданию Артема задержанный купил камеру с вайфай-роутером и установил ее вблизи железной дороги. Это было нужно, чтобы следить за движением поездов. В «схроне» молодой человек нашел пластид и другие части взрывного устройства. Предполагалось, что задержанный по инструкции соберет взрывчатку и «пустит под откос» поезд.
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