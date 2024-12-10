Жителя Красноярского края осудили за срыв плакатов с символикой ВС РФ и отобрали у него велосипед

В Красноярском крае мужчину приговорили к трем годам колонии за порчу 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ. Подробности сообщили в пресс-службе краевого Главного следственного управления Следственного комитета во вторник, 10 декабря.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия



Установлено, что в июне 39-летний житель Железногорска уничтожил в общественных местах города 13 плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту. Отмечается, что на полотнах была различная символика, в том числе российский флаг и георгиевская лента. Причиненный ущерб оценили в 30 тысяч рублей, он возмещен подсудимым.

Мужчину признали виновным в «совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ». Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также решением суда у мужчины забрали велосипед, который он использовал для совершения преступления.

Как пишет портал NGS, преступление не было спланировано. Мужчина ехал по городу на велосипеде, увидел плакат и порвал его с помощью ключей. За следующие два часа он уничтожил остальные баннеры.

По его словам, это был нервный срыв. Он произошел на фоне того, что несколько друзей осужденного погибли на СВО, а также он прочитал новости об арестах «генералитета МО РФ за массовую коррупцию». Кроме того, он пояснил, что мама в нем воспитала убеждение, что «ценнее человеческой жизни нет ничего».