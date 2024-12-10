«Без разрешительных документов»: в Петербурге мужчину подозревают в организации нелегального бизнеса

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Правоохранители считают, что местный житель мог заниматься нелегальным бизнесом несколько лет. Об этом 10 декабря сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, мужчина на протяжении двух лет занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Делал он это, по версии полиции, без соответствующих разрешительных документов. Предположительно, для своего бизнеса мужчина арендовал офис и нанял сотрудников.

«За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей», — уточнила Ирина Волк.

В квартире и офисе мужчины провели обыски. Во время них были найдены и изъяты доказательства: документы, электронные носители информации и деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье, связанной с незаконной банковской деятельностью. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников», — заключила Волк.