Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 771мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город «Без разрешительных документов»: в Петербурге мужчину подозревают в организации нелегального бизнеса

«Без разрешительных документов»: в Петербурге мужчину подозревают в организации нелегального бизнеса

1 329
5 комментариев

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Правоохранители считают, что местный житель мог заниматься нелегальным бизнесом несколько лет. Об этом 10 декабря сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, мужчина на протяжении двух лет занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Делал он это, по версии полиции, без соответствующих разрешительных документов. Предположительно, для своего бизнеса мужчина арендовал офис и нанял сотрудников.

«За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей», — уточнила Ирина Волк.

В квартире и офисе мужчины провели обыски. Во время них были найдены и изъяты доказательства: документы, электронные носители информации и деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье, связанной с незаконной банковской деятельностью. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников», — заключила Волк.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
34 минуты
Никаких данных о жулике не пишут почему-то. И о компании его ничего не написано. То есть - жулик есть, а кто он - загадка!
Гость
23 минуты
Вроде уже победили обнал ещё лет 10 как, и "снова здорова"! 90е на подходе...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
Новости компаний
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46