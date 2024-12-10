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Происшествия Огромный рулон утеплителя уронили с крыши дома на подростка во Владивостоке

Огромный рулон утеплителя уронили с крыши дома на подростка во Владивостоке

1 760
5 комментариев

Во Владивостоке рабочие уронили с крыши здания огромный рулон утеплителя на проходящую внизу 15-летнюю девочку. Подростка экстренно госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края 10 декабря.

Источник:

По данным ведомства, рабочие поднимали на крышу многоквартирного дома рулон стройматериала, но в какой-то момент он сорвался и упал прямо на прохожую, идущую по огороженной лентами зоне.

В результате пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

«Ведомство поставило на контроль доследственную проверку по факту произошедшего», — говорится в сообщении. Также прокуратура даст оценку исполнению требований закона при проведении строительных работ.

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Комментарии
5
Zet
53 минуты
она ещё и на корты присела в ограждённой зоне прям под местом работ - дарвиновская премия не за горами...
Klaustrofobik
53 минуты
Организация работ на объекте не проводилась. Россия в миниатюре.
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