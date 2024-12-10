Огромный рулон утеплителя уронили с крыши дома на подростка во Владивостоке

Во Владивостоке рабочие уронили с крыши здания огромный рулон утеплителя на проходящую внизу 15-летнюю девочку. Подростка экстренно госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края 10 декабря.

Источник: Прокуратура Приморского края

По данным ведомства, рабочие поднимали на крышу многоквартирного дома рулон стройматериала, но в какой-то момент он сорвался и упал прямо на прохожую, идущую по огороженной лентами зоне.

В результате пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

«Ведомство поставило на контроль доследственную проверку по факту произошедшего», — говорится в сообщении. Также прокуратура даст оценку исполнению требований закона при проведении строительных работ.