Третьеклассник пострадал при взрыве петарды у паромной переправы в Ленобласти

Девятилетний школьник угодил в больницу с минно-взрывной травмой в Подпорожском районе Ленобласти. По предварительным данным, у него в руках рванула самодельная петарда.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 декабря, руку школьника врачи осматривали два дня назад. Он госпитализирован с травматической ампутацией ногтевой фаланги и рваными ранами кисти. Состояние пациента оценивают как среднетяжёлое.
По предварительной информации, третьеклассник во время воскресной прогулки с друзьями у паромной переправы через реку Свирь в посёлке Никольское нашёл самодельную петарду и поджёг её. Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место и собрали ещё шесть петард.
Полиция и Следственный комитет выясняют все обстоятельства случившегося.
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