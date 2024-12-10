Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 771мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Сотни протоколов и 14 уголовных дел. В полиции отчитались об охоте за пьяными водителями в Петербурге

Сотни протоколов и 14 уголовных дел. В полиции отчитались об охоте за пьяными водителями в Петербурге

2 291
8 комментариев
Источник:

Урожай пьяных водителей и уголовных дел принесли полиции минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти. Больше всего нетрезвых за рулём увидели в Кировском и Красногвардейском районах.

Итоги рейда «Нетрезвый водитель» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подвели 10 декабря. Только протоколов — без малого двести. По данным ведомства, 102 человека привлекли к ответственности за вождение навеселе, ещё 89 от медосвидетельствования отказались и тоже получили соответствующие протоколы.

В обоих случаях автомобилистов ждёт штраф и лишение прав на срок до двух лет.

Ещё 14 водителей попались подшофе не впервые. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как подсчитали в главке, большинство нетрезвых за рулём остановили в Кировском и Красногвардейском районах города. В Ленобласти лидером стал Всеволожский район.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
VKuser15335355
47 минут
Хорошо но мало. На дорогах столько неадекватов , что кажется будто они все пьяные.
В_Ф
48 минут
Платёжеспособность нетрезвых водителей неуклонно падает. Требования трезвых гаишников растут. Диссонанс. Приходится составлять протоколы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
Новости компаний
Квест интерактивный, призы — реальные: выполняй задания и участвуй в розыгрыше SUP-доски от Мегамаркета
18 июля, 13:20
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46