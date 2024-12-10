Сотни протоколов и 14 уголовных дел. В полиции отчитались об охоте за пьяными водителями в Петербурге

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Урожай пьяных водителей и уголовных дел принесли полиции минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти. Больше всего нетрезвых за рулём увидели в Кировском и Красногвардейском районах.

Итоги рейда «Нетрезвый водитель» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подвели 10 декабря. Только протоколов — без малого двести. По данным ведомства, 102 человека привлекли к ответственности за вождение навеселе, ещё 89 от медосвидетельствования отказались и тоже получили соответствующие протоколы.

В обоих случаях автомобилистов ждёт штраф и лишение прав на срок до двух лет.

Ещё 14 водителей попались подшофе не впервые. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как подсчитали в главке, большинство нетрезвых за рулём остановили в Кировском и Красногвардейском районах города. В Ленобласти лидером стал Всеволожский район.