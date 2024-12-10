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Город На дамбе тренировались ликвидировать массовое ДТП с пожаром. Посмотрите, ради чего закрывали тоннель

На дамбе тренировались ликвидировать массовое ДТП с пожаром. Посмотрите, ради чего закрывали тоннель

1 486
4 комментария
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На дамбе в Петербурге 10 декабря прошли учения по ликвидации последствий ДТП. Эффектным видео с участием пожарных, сотрудников дорожной полиции и санавиации поделились пресс-службы ГУ МЧС и Дирекции КЗС.

Тактико-специальные учения прошли минувшей ночью на 124-м километре внешнего кольца КАД, у въезда в тоннель С-1 в направлении Ломоносова. По легенде дорогу не смогли поделить несколько авто, бензовоз и микроавтобус. Последний загорелся.

Сотрудникам экстренных служб предстояло спасти людей, оказать пострадавшим первую и психологическую помощь, потушить пожар и ликвидировать утечку топлива. Также необходимо было организовать движение на участке и оповестить водителей о ДТП.

В тренировке, которая продлилась с часа ночи до пяти часов утра, участвовали сотрудники аварийно-спасательных служб МЧС, полиции, медики, оперативные службы Дирекции КЗС и другие профильные специалисты. Всего было задействовано 139 специалистов и 26 единиц техники.

На период учений движение транспорта по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтским шоссе на 126-м километре и через тоннель полностью перекрывали.

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Комментарии
4
Карабас Барабас
1 час
Главное видеоряд убыстрить.
-4°
1 час
Огонь!
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