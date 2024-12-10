В Петербурге задержан гражданин Армении: после встречи с ним житель Чечни уехал в реанимацию

Житель Чеченской Республики получил удар ножом в живот на улице Гончарной в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Армении.

Драка произошла в ночь на воскресенье рядом с кафе, где продают шаверму. От дома 3 по Гончарной скорая увезла 42-летнего жителя Чечни. В тяжелом состоянии его доставили в Мариинскую больницу. Было установлено, что он повздорил с компанией мужчин, один из которых в результате воткнул в него нож. По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

9 декабря оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний гражданин Армении, работающий тестоводом в общепите. Ранее он привлекался за угрозу убийством. Мужчину поместили в спецприемник, где он ожидает избрания меры пресечения.

