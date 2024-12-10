У автобуса отказали тормоза в Амурской области. Водитель честно предупредил пассажиров о последствиях

Водитель пассажирского автобуса получил травмы после торможения в светофор и дорожный знак на трассе в Амурской области. Судя по видео из салона, у автобуса отказали тормоза.
Записью из салона делится портал A.Life 10 декабря. Авария произошла накануне вечером в селе Чигири, это рядом с Благовещенском. По официальным данным, автобус ехал в условиях гололедицы, снес знак, светофор и дерево.
Судя по видео из салона, перед аварией водитель сообщил пассажирам, что у автобуса отказали тормоза. Он велел всем держаться крепче. На другой записи пассажирка рассказала, что водитель предупредил словами «все, нам [конец], держитесь».
Судя по данным местных СМИ, из пассажиров никто не пострадал, водитель получил травмы.
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