У автобуса отказали тормоза в Амурской области. Водитель честно предупредил пассажиров о последствиях

Водитель пассажирского автобуса получил травмы после торможения в светофор и дорожный знак на трассе в Амурской области. Судя по видео из салона, у автобуса отказали тормоза.

Записью из салона делится портал A.Life 10 декабря. Авария произошла накануне вечером в селе Чигири, это рядом с Благовещенском. По официальным данным, автобус ехал в условиях гололедицы, снес знак, светофор и дерево.

Судя по видео из салона, перед аварией водитель сообщил пассажирам, что у автобуса отказали тормоза. Он велел всем держаться крепче. На другой записи пассажирка рассказала, что водитель предупредил словами «все, нам [конец], держитесь».

Судя по данным местных СМИ, из пассажиров никто не пострадал, водитель получил травмы.