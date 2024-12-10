Setl Group за 30 лет построил 70 социальных объектов в Петербурге и Ленобласти

Setl Group ввел в эксплуатацию 70-й социальный объект — школу на 1650 мест в Невском районе.

За 30 лет работы на рынке Петербурга и области холдинг построил и сдал 70 социальных объектов, из которых 50 — в Петербурге. Это 14 школ, 54 детских сада и две начальные школы с детсадами. Объекты находятся в одиннадцати районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области.

Из построенных 70 соцобъектов 66 уже открыты, суммарно их посещают около 22 тысяч детей.

Больше всего объектов застройщик возвел в Приморском и Красносельском районах города, а также в областном Мурино — по 12 в каждой локации. В Московском районе девелопер построил семь объектов — школу, пять детских садов и начальную школу с садиком. Замыкает тройку Невский район с пятью садами и школой.