Откажетесь от хлеба — навредите себе: врач объяснила, можно ли есть мучное худеющим

Врач объяснила, почему хлеб полезен Источник: Кристина Полевая

Когда девушки решают похудеть, то первым делом отказываются от мучных продуктов. Если вы решили сбросить пару лишних килограммов, хлеб есть можно и нужно. Гастроэнтеролог Эльвира Белёва , объяснила, чем полезен этот продукт и как стопроцентный отказ может навредить здоровью.

В хлебе содержатся микроэлементы и витамины, которые нужны организму, такие как селен, медь, железо и витамины группы В.

— Также в хлебе есть волокна, которое способствуют пищеварению и продвижению химуса по кишечнику. Химус — то, что мы покушали, и оно превратилось в такое жидкое содержимое в кишечнике. В хлебе есть селен, который необходим для здоровья и красоты. Я по молодости пыталась отказаться от хлеба, решила похудеть. У меня знаете как волосы начали лезть! Я больше такое не практикую и своим пациентам не рекомендую полностью отказываться от хлеба, — объясняет врач.

Цельнозерновой и ржаной хлеб полезнее пшеничного Источник: Иван Митюшев







Эльвира Белёва советует в день съедать 30 граммов хлеба, это около трех кусочков. Также важно выбирать полезный хлеб: