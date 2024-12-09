В Италии произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе недалеко от Флоренции

По меньшей мере два человека погибло, девять пострадало и четверо пропало без вести в понедельник, 9 декабря, в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе недалеко от итальянского города Флоренция. Об этом сообщает CNN.
По данным местного муниципалитета Каленцано, пожар, вызванный взрывом, удалось локализовать. Возгорание было ограничено зоной погрузки и не затронуло резервуарный парк.
Владеющая заводом компания Eni, одно из крупнейших энергетических предприятий Италии, заявила, что сотрудничает с властями для определения причины взрыва.
Региональный департамент гражданской защиты объявил тревогу в радиусе 5 километров от места взрыва, попросив жителей «держать окна закрытыми и не приближаться к месту взрыва».
Местный муниципалитет объявил два дня траура — понедельник и вторник.
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