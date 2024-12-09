Рыбака, повредившего руку, пришлось спасать со льдины на Ладожском озере

Во Всеволожском районе Ленинградской области в понедельник, 9 декабря, во время рыбалки в бухте Глубокой мужчина повредил руку. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти, которая получила сообщение о происшествии.
Пострадавший находился на льдине в акватории Ладожского озера, и для эвакуации его со льдины на место происшествия отправились спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.
Рыбаку оказали первую помощь и доставили его в медицинское учреждение.
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