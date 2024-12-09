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Происшествия Рыбака, повредившего руку, пришлось спасать со льдины на Ладожском озере

Рыбака, повредившего руку, пришлось спасать со льдины на Ладожском озере

1 228
1 комментарий

Во Всеволожском районе Ленинградской области в понедельник, 9 декабря, во время рыбалки в бухте Глубокой мужчина повредил руку. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти, которая получила сообщение о происшествии.

Источник:

Пострадавший находился на льдине в акватории Ладожского озера, и для эвакуации его со льдины на место происшествия отправились спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Источник:

Рыбаку оказали первую помощь и доставили его в медицинское учреждение.

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Комментарии
1
Гость
1 час
А что , на Ладоге уже лёд ?
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