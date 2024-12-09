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Общество Путин присвоил звание генерала армии Евкурову и Горемыкину

Путин присвоил звание генерала армии Евкурову и Горемыкину

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания генерала армии заместителям министра обороны России Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщается на портале правовых актов.

Согласно этому указу, звание генерал-полковника получил заместитель министра обороны РФ Андрей Булыга, а звание адмирала было присвоено заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимиру Воробьёву. Кроме того, звание генерал-лейтенанта было присвоено заместителю начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинову.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Покинув этот пост в 2019 году, Евкуров стал заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который также присвоил экс-главе Ингушетии воинское звание генерал-лейтенанта. Тогда Евкуров стал вторым первым заместителем Сергея Шойгу.

Виктор Горемыкин, в свою очередь, был начальником Главного управления кадров Минобороны РФ с апреля 2009 года. В 2022 году Путин назначил его заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ.

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Путин Генерал армии Юнус-Бек Евкуров Виктор Горемыкин
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