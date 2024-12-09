Последствия ДТП на Софийской. Мужчину сбили насмерть, когда он ставил дорожный конус

Смертельное ДТП случилось на перекрестке Софийской и Финляндской улиц вечером 9 декабря. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 43-летнего водителя Volkswagen, который ожидал на дороге оформления другой аварии, насмерть сбил автомобиль.
По предварительным данным, сначала на перекрестке столкнулись Honda и Volkswagen, за рулем которых были мужчины. Водитель Volkswagen вышел из своего автомобиля, чтобы дождаться сотрудников ГАИ. Однако, пока он стоял на дороге, в него влетел грузовик «Атлант», которым управлял 22-летний водитель.
«В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
Полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба петербургской полиции.
В социальных сетях пишут, что водитель Volkswagen вышел из машины, чтобы установить дорожный конус.
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