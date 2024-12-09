Трамп пообещал положить в США конец гражданству по праву рождения и помиловать участников штурма Капитолия

Команда Дональда Трампа, как сообщается, готовит указ об ограничении гражданства по праву рождения, направленный на ограничение автоматического получения гражданства для лиц, родившихся в США. При этом республиканец предложил сотрудничать с демократами, чтобы помочь некоторым нелегальным иммигрантам, привезенным в США в детстве.

Также Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о помиловании участников беспорядков в Капитолии США в 2021 году в свой первый день после возвращения в должность в следующем месяце. Когда его спросили, будет ли он добиваться помилования сотен людей, осужденных за участие в штурме Конгресса через три месяца после его поражения на выборах 2020 года, он ответил: «Мы рассмотрим независимые случаи». И добавил: «Знаете, кстати, они находятся там уже много лет, и это грязное, отвратительное место, которое даже не должно быть открыто».