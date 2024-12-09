Слив мутных вод в Фонтанку заметили у моста Белинского. Специалисты выехали на место для обследования

Мутные воды, сливающиеся в реку Фонтанку, были замечены у моста Белинского в центре Петербурга. Из одной трубы (выпуска) в реку течет неизвестная жидкость. На происходящее очевидцы обратили внимание днем 9 декабря.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Учитывая отсутствие в Санкт-Петербурге атмосферных осадков днем 9 декабря, данный сброс может быть вызван действиями третьих лиц, допустивших несанкционированный сброс неочищенных стоков в сети дождевой канализации», — пояснили нам в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Сейчас к мосту Белинского для обследования выпусков выехала бригада «Водоканала Санкт-Петербурга».