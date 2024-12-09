В Ленобласти решили отказаться от закупки салютов на праздники. Средствам нашли иное применение

Власти Ленинградской области приняли решение не тратить бюджетные средства на закупку салютов, пиротехники и развлекательные программы для взрослых. Об этом 9 декабря сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Дополнительные средства направляем на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления», — написал он в своем телеграм-канале.
Касательно украшения городов и поселений Ленобласти Дрозденко рекомендовал главам действовать «с умом»: «без излишеств, но с праздничной подсветкой», а энергетикам, коммунальным и дорожным службам глава региона поручил заранее организовать работу «в форме штабов» — «чтобы сберечь праздничное настроение».
Среди комментариев жителей Ленобласти, отреагировавших на инициативу Дрозденко, были и такие: «Нам бы просто отремонтировать освещение, нам подсветка не нужна, нам нужно освещение! Живём во мраке».
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