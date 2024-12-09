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Общество В Ленобласти решили отказаться от закупки салютов на праздники. Средствам нашли иное применение

В Ленобласти решили отказаться от закупки салютов на праздники. Средствам нашли иное применение

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9 комментариев

Власти Ленинградской области приняли решение не тратить бюджетные средства на закупку салютов, пиротехники и развлекательные программы для взрослых. Об этом 9 декабря сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Дополнительные средства направляем на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления», — написал он в своем телеграм-канале.

Касательно украшения городов и поселений Ленобласти Дрозденко рекомендовал главам действовать «с умом»: «без излишеств, но с праздничной подсветкой», а энергетикам, коммунальным и дорожным службам глава региона поручил заранее организовать работу «в форме штабов» — «чтобы сберечь праздничное настроение».

Среди комментариев жителей Ленобласти, отреагировавших на инициативу Дрозденко, были и такие: «Нам бы просто отремонтировать освещение, нам подсветка не нужна, нам нужно освещение! Живём во мраке».

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Салюты Пиротехника Александр Дрозденко Ленобласть Новогодние праздники
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Комментарии
9
Cashmare
1 час
вот за развлекательные программы для взрослых особенно обидно. ни тебе блэкджеков, ни тебе этих, как их там
Сила в Правде!!
1 час
«в форме штабов» — «чтобы сберечь праздничное настроение». как-то даже и не смешно.
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