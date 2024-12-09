В 2025 году на Парнасе откроется десятый детский садик

В 2025 году в Толубеевском проезде на Парнасе откроется детский садик на 280 детей. Как уточнили в компании «Главстрой Санкт-Петербург», он стал десятым в проекте «Северная долина».
Строить объект начали в мае 2023 года. Внутри трехэтажного здания расположены 12 групповых ячеек с собственными раздевалками, спальнями, игровыми и уборными. Помимо этого внутри есть бассейн и спортзал, зал для музыки и праздников, помещения для кружков и развивающих занятий.
На благоустроенной прилегающей территории есть две спортивные площадки с гимнастическим комплексом.
Как сообщает застройщик, до конца следующего года в Выборгском районе будет построено уже 18 соцобъектов.