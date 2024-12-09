В Таиланде спасли голого россиянина, пытавшегося вплавь добраться до острова

В Таиланде спасли российского туриста, решившего вплавь добраться до одного из островов. Голого и изнеможенного мужчину заметили из проплывающего мимо катера. Об этом 9 декабря пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел накануне утром, пловца выловили, когда он находился в шести километрах от курортного города Паттайя. На помощь к нему пришел капитан катера Прачарат Сацук, перевозивший на остров Ко Лан группу туристов. На теле россиянина были заметны раны.

Капитан бросил мужчине спасательный круг, а затем поднял его на борт. Туристу дали полотенце и воду. Позднее он рассказал, что в субботу вечером выплыл из Паттайи и направлялся на Ко Лан, но переоценил свои силы.