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Происшествия В Таиланде спасли голого россиянина, пытавшегося вплавь добраться до острова

В Таиланде спасли голого россиянина, пытавшегося вплавь добраться до острова

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11 комментариев

В Таиланде спасли российского туриста, решившего вплавь добраться до одного из островов. Голого и изнеможенного мужчину заметили из проплывающего мимо катера. Об этом 9 декабря пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел накануне утром, пловца выловили, когда он находился в шести километрах от курортного города Паттайя. На помощь к нему пришел капитан катера Прачарат Сацук, перевозивший на остров Ко Лан группу туристов. На теле россиянина были заметны раны.

Капитан бросил мужчине спасательный круг, а затем поднял его на борт. Туристу дали полотенце и воду. Позднее он рассказал, что в субботу вечером выплыл из Паттайи и направлялся на Ко Лан, но переоценил свои силы.

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Комментарии
11
Zet
2 часа
почти доплыл ведь... а откуда раны?
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
парОм на Ко Лан там вроде 25 бат стоил, но гражданин решил сэкономить))
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