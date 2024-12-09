В Минсельхозе рассказали о росте цен на сигареты с 1 января 2025 года

Минимальная цена на сигареты с первого дня 2025 года составит 135 рублей за пачку. Об этом заявила директор Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина, ее слова приводит РИА Новости.

Повышение составит 4,5%, отметила Федина, на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике — до 22 рублей. Цены на жидкости для вейпов вырастут на 5%.

Акцизы на продукцию, содержащую никотин, будут индексироваться ежегодно согласно принятому в июле закону.

Вместе с тем Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за продажу вейпов и сигарет детям. Штрафы для физлиц составят от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных — от 500 до 700 тысяч, а для юрлиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей.