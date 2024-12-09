Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

сев.

 776мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Что происходит в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Успех стюарда Ивана
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Финансы В Минсельхозе рассказали о росте цен на сигареты с 1 января 2025 года

В Минсельхозе рассказали о росте цен на сигареты с 1 января 2025 года

2 537
9 комментариев

Минимальная цена на сигареты с первого дня 2025 года составит 135 рублей за пачку. Об этом заявила директор Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина, ее слова приводит РИА Новости.

Повышение составит 4,5%, отметила Федина, на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике — до 22 рублей. Цены на жидкости для вейпов вырастут на 5%.

Акцизы на продукцию, содержащую никотин, будут индексироваться ежегодно согласно принятому в июле закону.

Вместе с тем Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за продажу вейпов и сигарет детям. Штрафы для физлиц составят от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных — от 500 до 700 тысяч, а для юрлиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Cashmare
2 часа
как говорится: курить я буду, но пить не брошу
Абрикосов
2 часа
я бросаю лет 10 уже... делайте по 1000 пачка, точно бросит вся Россия )))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46