Малыша обыкновенной игрунки показали в Ленинградском зоопарке. Посмотрите, какой он хорошенький

Трехмесячного детеныша обыкновенной игрунки показали в Ленинградском зоопарке. Малыш родился в начале сентября и сейчас уже сам свободно перемещается по вольеру. Забавными кадрами с обезьянкой 9 декабря делится зоопарк.

Источник: Ленинградский зоопарк

В семье маленьких обезьянок Хельги и Лусио детеныш появился на свет 3 сентября. Самостоятельно передвигаться он, как и все представители обыкновенной игрунки, начал примерно через две недели после рождения. К трем месяцам малыши этих приматов перестают питаться материнским молоком, но не перестают нуждаться в заботе.

«Для этих обезьян, как и для большинства приматов, важно расти в семье. Навык заботы о потомстве у них в большой степени приобретенный. Молодые особи в группе учатся ухаживать за младшими», — пояснили в Ленинградском зоопарке.

Обыкновенные игрунки сами по себе миниатюрные животные, а их малыши — еще меньше. Пока трехмесячного примата можно различить по размеру. Также детеныш имеет более светлый окрас, чем его старшие товарищи.