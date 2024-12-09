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Город Малыша обыкновенной игрунки показали в Ленинградском зоопарке. Посмотрите, какой он хорошенький

Малыша обыкновенной игрунки показали в Ленинградском зоопарке. Посмотрите, какой он хорошенький

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5 комментариев

Трехмесячного детеныша обыкновенной игрунки показали в Ленинградском зоопарке. Малыш родился в начале сентября и сейчас уже сам свободно перемещается по вольеру. Забавными кадрами с обезьянкой 9 декабря делится зоопарк.

Источник:

В семье маленьких обезьянок Хельги и Лусио детеныш появился на свет 3 сентября. Самостоятельно передвигаться он, как и все представители обыкновенной игрунки, начал примерно через две недели после рождения. К трем месяцам малыши этих приматов перестают питаться материнским молоком, но не перестают нуждаться в заботе.

«Для этих обезьян, как и для большинства приматов, важно расти в семье. Навык заботы о потомстве у них в большой степени приобретенный. Молодые особи в группе учатся ухаживать за младшими», — пояснили в Ленинградском зоопарке.

Обыкновенные игрунки сами по себе миниатюрные животные, а их малыши — еще меньше. Пока трехмесячного примата можно различить по размеру. Также детеныш имеет более светлый окрас, чем его старшие товарищи.

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Комментарии
5
Kirill77
2 часа
таких бы новостей побольше. А не про соседние государства, маньяков, гопоту и очередных мошенников...
Гость
1 час
Какой милый, трогательный малыш. А станет взрослым, превратится в обычную обезьяну.
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