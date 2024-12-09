Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

с-з.

 775мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Что происходит в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Успех стюарда Ивана
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Авто Транспондеры на ЗСД научат пищать без шлагбаума

Транспондеры на ЗСД научат пищать без шлагбаума

2 962
10 комментариев

Транспондеры пользователей ЗСД в Петербурге будут издавать звуковой сигнал, по которому можно будет зафиксировать факт оплаты. Это нужно из-за безбарьерной среды.

О таких планах рассказал 9 декабря представитель «Магистрали Северной столицы» Алексей Орлов. Вопрос оплаты проезда обсуждала транспортная комиссия ЗакСа, рассматривая законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.

На Витебской развязке, которая будет введена до конца года, запустят систему безбарьерной оплаты проезда free-flow. В связи с этим возник вопрос, как в отсутствие шлагбаума отследить, что транспондер сработал штатно. По словам Орлова, при проезде под устройством сканирования прозвучит специальный сигнал, если все сработало.

На Витебской развязке ожидают 9,1 млн автомобилей, из них 1,23 млн — без транспондеров, с оплатой по госномеру. 440 тысяч из них расчетно не оплатят проезд в течение отпущенных 5 дней, а 180 тысяч — станут нарушителями, не заплатив и в следующие 20 дней, за которые штраф можно отменить.

Комиссия одобрила законопроект о введении штрафа для неплательщиков: для физлиц они составят 3 тысячи рублей (легковые автомобили) и 5 тысяч (грузовики и автобусы), для юрлиц — 10 тысяч и 15 тысяч соответственно.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Denis_5e4cccd08a04e
38 минут
Так ведь он и сейчас пикает при проезде. Чему еще учить?
McGillavry
28 минут
Даже сейчас при проезде пищит не каждый раз, даже не через раз, а редко...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
ТОП 5
Новости компаний
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18