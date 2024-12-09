Транспондеры на ЗСД научат пищать без шлагбаума

Транспондеры пользователей ЗСД в Петербурге будут издавать звуковой сигнал, по которому можно будет зафиксировать факт оплаты. Это нужно из-за безбарьерной среды.

На Витебской развязке, которая будет введена до конца года, запустят систему безбарьерной оплаты проезда free-flow. В связи с этим возник вопрос, как в отсутствие шлагбаума отследить, что транспондер сработал штатно. По словам Орлова, при проезде под устройством сканирования прозвучит специальный сигнал, если все сработало.

На Витебской развязке ожидают 9,1 млн автомобилей, из них 1,23 млн — без транспондеров, с оплатой по госномеру. 440 тысяч из них расчетно не оплатят проезд в течение отпущенных 5 дней, а 180 тысяч — станут нарушителями, не заплатив и в следующие 20 дней, за которые штраф можно отменить.