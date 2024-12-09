Транспондеры на ЗСД научат пищать без шлагбаума

Транспондеры пользователей ЗСД в Петербурге будут издавать звуковой сигнал, по которому можно будет зафиксировать факт оплаты. Это нужно из-за безбарьерной среды.
О таких планах рассказал 9 декабря представитель «Магистрали Северной столицы» Алексей Орлов. Вопрос оплаты проезда обсуждала транспортная комиссия ЗакСа, рассматривая законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.
На Витебской развязке, которая будет введена до конца года, запустят систему безбарьерной оплаты проезда free-flow. В связи с этим возник вопрос, как в отсутствие шлагбаума отследить, что транспондер сработал штатно. По словам Орлова, при проезде под устройством сканирования прозвучит специальный сигнал, если все сработало.
На Витебской развязке ожидают 9,1 млн автомобилей, из них 1,23 млн — без транспондеров, с оплатой по госномеру. 440 тысяч из них расчетно не оплатят проезд в течение отпущенных 5 дней, а 180 тысяч — станут нарушителями, не заплатив и в следующие 20 дней, за которые штраф можно отменить.
Комиссия одобрила законопроект о введении штрафа для неплательщиков: для физлиц они составят 3 тысячи рублей (легковые автомобили) и 5 тысяч (грузовики и автобусы), для юрлиц — 10 тысяч и 15 тысяч соответственно.
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