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Спорт Российских фигуристов могут допустить до Олимпиады-2026

Российских фигуристов могут допустить до Олимпиады-2026

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3 комментария

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов, занимающихся фигурным катанием и конькобежным спортом, к участию в Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Италии. Спортсмены, предположительно, будут выступать в нейтральном статусе, пишет 9 декабря РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Как утверждает один из источников, план ISU включает участие российских и белорусских спортсменов в новом турнире, который будет служить квалификацией для отбора на Олимпийские игры. Согласно текущим регламентам, представители России и Белоруссии могут рассчитывать лишь на одну квоту в каждом виде соревнований под эгидой ISU, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

При положительном исходе фигуристы и конькобежцы из России и Белоруссии смогут выступать и на других соревнованиях, запланированных в олимпийском сезоне. Однако сейчас ключевым приоритетом для ISU является урегулирование вопроса об участии спортсменов в Олимпиаде и процедуре отбора. Решение ожидается в марте 2025 года, после завершения чемпионата мира в Бостоне, на следующем заседании совета ISU.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от турниров под эгидой ISU с 2022 года. Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо запланированы на период с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Dastish fantastic
Гость
1 час
... а могут и не допустить...
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