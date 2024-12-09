Почему сенатор не прав

В прошлую среду в Законодательном собрании Петербурга с ежегодным отчетом выступил представитель городского парламента в Совете Федерации — сенатор Андрей Кутепов.

Как обычно, сенатор подробно рассказал о своей работе в Совете Федерации, в комитете по экономической политике, который он возглавляет. Но сенаторы не только работают в комитетах — они еще голосуют: Совет Федерации одобряет принятые Государственной думой законы, прежде чем их подписывает президент и они вступают в силу.

Поскольку 14 мая Андрей Кутепов проголосовал за закон, лишающий права быть депутатами тех, кто во внесудебном порядке объявлен «иностранным агентом», я поинтересовался позицией сенатора. Напомнил, что теперь для таких решений не нужно иностранного финансирования или иностранного влияния — достаточно просто дать интервью иностранному СМИ. А оспорить решение в суде практически невозможно.

Спросил сенатора: не жалеет ли он, как представитель Законодательного собрания, что фактически проголосовал за лишение петербуржцев избранного ими депутата петербургского парламента — Бориса Вишневского*? И готов ли он поддержать в Совете Федерации подготовленный фракцией «Яблоко» запрос в Конституционный суд о проверке конституционности закона, за который он проголосовал.

Сенатор ответил, что ничуть не жалеет и, если будет повторное голосование, проголосует точно так же, что «если данный человек обращается в суд, он может отстоять свои права и доказать это». А запрос в Конституционный суд он не поддержит: «В отношении того, что вы готовите, — это право ваше, готовить обращение в суд, суд рассмотрит, примет свое решение, это его полномочие. Я не буду поддерживать».

Возможно, сенатор Кутепов просто недостаточно информирован, как работают законы, за которые он голосовал. Тогда, пользуясь случаем, постараюсь рассказать об этом и читателям «Фонтанки», и уважаемому сенатору.

В соответствии с федеральным законом, за который Совет Федерации проголосовал, лишение прав (причем не только избирательных прав — «иностранные агенты» лишаются еще почти двух десятков гражданских прав, гарантированных Конституцией) оказывается фактически бессрочным: практика показывает, что вернуть эти права через суд невозможно.

Вот лишь несколько (из множества подобных) примеров.

В суде, где Борис Вишневский требует отменить решение о включении его в реестр «иноагентов», объявлены «иностранной помощью» и «иностранным влиянием» интервью, данные зарубежным СМИ (они якобы «помогают распространять контент» и «расширять аудиторию»). Однако такого основания для включения в реестр нет в законе. Ведь интервью зарубежным СМИ «безнаказанно» дают высшие чиновники российской власти. Только что интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал министр иностранных дел Сергей Лавров — разве не для того, чтобы «распространить контент» и «расширить аудиторию»?

Когда же Вишневский обратился в Минюст с требованием исключить его из реестра «иноагентов», поскольку после марта 2024 года (когда его внесли в реестр) он не давал новых интервью зарубежным СМИ, то получил отказ. В суде представители ответчика (Минюста) заявили, что поскольку прежние интервью до сих пор доступны на сайтах СМИ — значит, «помощь» Вишневскому и «влияние» на него продолжаются.

Столь же абсурдные «основания» предъявлены и в других судах, где лица, включенные в реестр «иноагентов», оспаривают этот дискриминационный статус. Так, нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову** и зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу*** чиновники «вменили» интервью другим «иноагентам» — как будто «иноагентство» это заразная болезнь, передаваемая при контакте. А адвоката Вадима Прохорова**** включили в реестр за то, что он… защищал других «иноагентов» в судах.

Жаль, что сенатор Андрей Кутепов считает нормальным дискриминацию и лишение людей гражданских прав путем включения их в реестр «иностранных агентов». Понятие «иностранный агент» на практике уже давно не означает «иностранного финансирования» или «иностранного влияния». Оно превратилось в инструмент борьбы с теми, кто имеет позицию, не совпадающую с официальной.

Законы об «иностранных агентах» должны быть признаны не соответствующими Конституции и отменены.

* Борис Вишневский внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

** Дмитрий Муратов внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

*** Лев Шлосберг внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

**** Вадим Прохоров внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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