Упрдор: аварий на федеральных трассах Ленобласти за год стало меньше на 12%

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







На федеральных трассах Ленинградской области сократилось количество аварий, а также погибших и пострадавших в них. Дорожники связывают это с ремонтом и реконструкцией участков, а также установкой новых светофоров и освещения.

За 11 месяцев 2024 года количество ДТП на федеральных трассах в Ленобласти снизилось по сравнению с тем же периодом 2023 года на 12,36%, сообщили 9 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Число погибших в дорожных авариях снизилось на 7,87%, а пострадавших — на 24,42%.

В дорожном управлении отметили, что в этом году на трассах Ленобласти установили пять новых светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах: в Чудцах, Сомино, Рождествено, Зимитицах и в районе Кингисеппа. Освещение получили 22 участка дорог. На трассах «Сортавала», «Кола», «Скандинавия» и «Санкт-Петербургское южное полукольцо» смонтировали в общей сложности 7578 метров линий освещения. На трассах А-180 «Нарва» и Р-21 «Кола» установили больше двух километров барьерного ограждения. Также за весну и лето на дорогах обновили 730 тысяч квадратных метров дорожной разметки, в том числе шумовой.

Также дорожники продолжают расширять охват дорог автоматизированными системами управления дорожным движением (АСУДД), в которые, помимо камер, входят, например, автоматические дорожные метеостанции с датчиками, динамические информационные табло и знаки переменной информации. В 2024 году АСУДД оснастили еще 15 километров трасс «Кола», «Скандинавия» и Р-23 «Псков», а всего системы охватывают 280 километров трасс в Петербурге и Ленобласти.