В Петербург приедет «Стойкий оловянный солдатик» Большого Московского цирка

С 29 декабря по 8 января в КСК «Арена» состоятся новогодние гастроли Большого Московского цирка. Петербургских зрителей ждет премьера циркового шоу братьев Запашных «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Зрители увидят дрессированных верблюдов и пум, умилительное шоу собак, трюки на воздушных полотнах без страховки на высоте 14 метров, балерину, выполняющую грациозные па на спине у скачущей лошади, и многое другое.

В версии Большого Московского цирка оловянного солдатика и бумажную танцовщицу ждут невероятные приключения, но конец истории не будет печальным, а добро и любовь непременно победят.

В спектакле участвуют артисты разных цирковых профессий: акробаты-вольтижеры, акробаты на дорожке, акробаты на качелях и на подкидных досках, эквилибристы, гимнасты на ремнях, дрессировщики. В который раз свое мастерство покажут в Петербурге призеры международных цирковых фестивалей, участники аттракциона «Партерный полет» под руководством Карена Еганяна, и воздушные гимнастки на полотнах. Будут и номера с четвероногими артистами — гротеск-наездницы на лошадях, дрессированные пумы Владимира и Натальи Исайченко, очаровательные собаки из аттракциона «Дружба» и даже дрессированные верблюды под руководством Марии Билоус.