Профессора петербургского вуза увезли в больницу с отравлением мухоморами. Он такой не один

За сутки двое жителей Петербурга оказались в токсикологии с подозрением на отравление мухоморами. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 декабря.
Накануне бригада скорой увезла из квартиры в Полюстрово 31-летнего местного жителя. В больнице диагностировали отравление неизвестным веществом, предположительно, мухоморами. В своих соцсетях мужчина рассказывает, как заработать на трейдинге.
Ещё одного пациента скорая доставила из Калининского района в ночь на понедельник. Это 50-летний историк, организатор всероссийских и международных военно-исторических фестивалей, профессор одного из городских вузов. По предварительным данным, на больничную койку его отправила настойка из мухоморов.
Состояние обоих пациентов медики оценивают как среднетяжёлое.
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