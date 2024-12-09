Профессора петербургского вуза увезли в больницу с отравлением мухоморами. Он такой не один

За сутки двое жителей Петербурга оказались в токсикологии с подозрением на отравление мухоморами. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 декабря.

Накануне бригада скорой увезла из квартиры в Полюстрово 31-летнего местного жителя. В больнице диагностировали отравление неизвестным веществом, предположительно, мухоморами. В своих соцсетях мужчина рассказывает, как заработать на трейдинге.

Ещё одного пациента скорая доставила из Калининского района в ночь на понедельник. Это 50-летний историк, организатор всероссийских и международных военно-исторических фестивалей, профессор одного из городских вузов. По предварительным данным, на больничную койку его отправила настойка из мухоморов.

Состояние обоих пациентов медики оценивают как среднетяжёлое.