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Происшествия Стала известна личность погибшего при подрыве автомобиля в центре Донецка

Стала известна личность погибшего при подрыве автомобиля в центре Донецка

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28 комментариев

Жертвой подрыва автомобиля в центре Донецка мог быть бывший начальник исправительной колонии в Еленовке Сергей Евсюков. Сильно пострадала и его супруга. Об этом сообщил RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечает RT, в колонии в Еленовке содержались украинские военнопленные. Также, по информации телеграм-канала Kotsnews, под днище автомобиля Евсюкова было заложено взрывное устройство мощностью около 100 г в тротиловом эквиваленте. Кроме того, на Украине в отношении Евсюкова было возбуждено уголовное дело по факту обстрела колонии в июле 2022 года.

Утром 9 декабря стало известно о подрыве автомобиля в центре Донецка. Сообщалось о двух пострадавших. СК возбудил уголовное дело.

Об ударе по СИЗО в Еленовке на территории ДНР из американской РСЗО HIMARS стало известно 29 июля 2022 года. Как сообщало Минобороны РФ, в изоляторе содержались украинские военнопленные, в том числе из националистического батальона «Азов»*. Тогда погибли 40 человек и были ранены еще 75. Ранения разной степени тяжести получили 8 сотрудников СИЗО.

В ООН инициировали расследование по факту удара. По его итогам они заявили, что обстрел СИЗО был совершен не при помощи американской РСЗО HIMARS, что вызвало недоумение у российской стороны. Постпред при ООН Геннадий Гатилов назвал выводы «некомпетентными».

* «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Комментарии
28
мы ещё не начинали!
2 часа
расплата придёт за каждым.
GOLDEN HORSE
2 часа
Горе то какое... Нет.
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