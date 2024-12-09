Стала известна личность погибшего при подрыве автомобиля в центре Донецка

Жертвой подрыва автомобиля в центре Донецка мог быть бывший начальник исправительной колонии в Еленовке Сергей Евсюков. Сильно пострадала и его супруга. Об этом сообщил RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечает RT, в колонии в Еленовке содержались украинские военнопленные. Также, по информации телеграм-канала Kotsnews, под днище автомобиля Евсюкова было заложено взрывное устройство мощностью около 100 г в тротиловом эквиваленте. Кроме того, на Украине в отношении Евсюкова было возбуждено уголовное дело по факту обстрела колонии в июле 2022 года.

Об ударе по СИЗО в Еленовке на территории ДНР из американской РСЗО HIMARS стало известно 29 июля 2022 года. Как сообщало Минобороны РФ, в изоляторе содержались украинские военнопленные, в том числе из националистического батальона «Азов»*. Тогда погибли 40 человек и были ранены еще 75. Ранения разной степени тяжести получили 8 сотрудников СИЗО.