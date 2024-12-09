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Общество «Опустели по понятным причинам». В Бурятии отложили строительство мультиколонии

«Опустели по понятным причинам». В Бурятии отложили строительство мультиколонии

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18 комментариев

Строительство огромной колонии в Улан-Удэ откладывается на неопределенный срок. Об этом 9 декабря заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сейчас по понятным причинам колонии все опустели. Строительство неактуально», — цитирует главу республики издание «Байкал 24». Он напомнил, что для региона была актуальность в том, что СИЗО в центре Улан-Удэ сильно нуждались в ремонте.

Колонии на три тысячи человек должны были построить по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект подразумевал, что на одной территории построят сразу и СИЗО, и большое исправительное учреждение, отдельные кабинеты отдадут адвокатам, следователям и суду. Неоднозначную реакцию вызвало появление «суперколонии» в центре города у жителей Улан-Удэ. На публичных слушаниях жителям предложили выбрать между двумя микрорайонами, по итогам которых объект должны были построить на территории около местной ТЭС. Решение напугало жителей, они обратились в суд, напоминают «Вести. Бурятия».

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Комментарии
18
мы ещё не начинали!
2 часа
крематорий строят, по понятным причинам
Заливщик голосовых планок
2 часа
Зря. Можно там Органы Управления Государством было разместить!
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