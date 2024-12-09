«Опустели по понятным причинам». В Бурятии отложили строительство мультиколонии

«Сейчас по понятным причинам колонии все опустели. Строительство неактуально», — цитирует главу республики издание « Байкал 24 ». Он напомнил, что для региона была актуальность в том, что СИЗО в центре Улан-Удэ сильно нуждались в ремонте.

Колонии на три тысячи человек должны были построить по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект подразумевал, что на одной территории построят сразу и СИЗО, и большое исправительное учреждение, отдельные кабинеты отдадут адвокатам, следователям и суду. Неоднозначную реакцию вызвало появление «суперколонии» в центре города у жителей Улан-Удэ. На публичных слушаниях жителям предложили выбрать между двумя микрорайонами, по итогам которых объект должны были построить на территории около местной ТЭС. Решение напугало жителей, они обратились в суд, напоминают «Вести. Бурятия».