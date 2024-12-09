Петербургская полиция заинтересовалась дракой детей в детском саду

Драка в детском саду Невского района стала предметом интереса петербургской полиции. О начале проверки по факту травмирования ребенка 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел в пятницу в Рыбацком. Шестилетний мальчик подрался с ровесником из детсадовской группы и получил перелом пястной кости. Ребенка доставили в Педиатрический университет, а медицинский работник детсада сообщил о случившемся в полицию.