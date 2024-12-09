Рекорды по просмотрам. VK Видео подводит итоги 2024 года

VK Видео подводит итоги 2024 года: рекордное количество просмотров за сутки (2,9 миллиарда) и установок приложения (более 44 миллионов на Android, iOS и Android TV) с момента запуска в сентябре 2023 года. По данным Mediascope, активная месячная аудитория сервиса увеличилась до 72,2 миллиона.

Количество авторов оригинального контента выросло на 52 %, а число подписчиков на их страницы увеличилось в 3,5 раза. Зрители всё чаще выбирают просмотр на больших экранах: доля просмотров VK Видео на Smart TV составляет более 30 % от общего числа просмотров на платформе.

Направление «Культура и искусство» на платформе VK Видео представлено более чем 2,5 тысячами активных авторов, включая сообщества по литературе, философии, истории, страницы театров, музеев и галерей. Активность авторов выросла в 1,5 раза за последний год, ежемесячно публикуется 36 тысяч видео, общее количество «культурных» видеороликов, которые смотрят зрители, превышает 500 тысяч.