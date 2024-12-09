Рекорды по просмотрам. VK Видео подводит итоги 2024 года

VK Видео подводит итоги 2024 года: рекордное количество просмотров за сутки (2,9 миллиарда) и установок приложения (более 44 миллионов на Android, iOS и Android TV) с момента запуска в сентябре 2023 года. По данным Mediascope, активная месячная аудитория сервиса увеличилась до 72,2 миллиона.
Количество авторов оригинального контента выросло на 52 %, а число подписчиков на их страницы увеличилось в 3,5 раза. Зрители всё чаще выбирают просмотр на больших экранах: доля просмотров VK Видео на Smart TV составляет более 30 % от общего числа просмотров на платформе.
Самые популярные авторы:
Азамат Мусагалиев, ведущий, юморист и актёр, контент которого собрал 451 миллион просмотров.
Влад А4, челленджи и розыгрыши которого набрали 300 миллионов просмотров.
Антон Шастун, создатель комедийного контента и следящий за актуальными трендами.
Лидеры обсуждений:
Шоу «Натальная карта».
Сообщество о китайской гимнастике, привлекшее 152 тысячи комментариев.
Проекты «Импрокома» и видеоролики тренера Олега Попова.
Самые популярные сериалы:
«Подростки в космосе» (25 млн просмотров).
«Амура» (13,9 млн просмотров).
«Ректор» (11,9 млн просмотров).
«Цербер» (11,7 млн просмотров).
«По зову сердца» (11,3 млн просмотров).
Самые популярные мультфильмы:
«Добрая пчела. Песенка про козу-дерезу» (1,46 миллиона просмотров).
«Лунтик и его друзья» (1,45 миллиона просмотров).
«Барбоскины. Пчёлка» (1,39 миллиона просмотров).
«Синий трактор. Совушка колыбельная» (1,34 миллиона просмотров).
«Доктор Машинкова. Важный светофор» (1,31 миллиона просмотров).
Самые обсуждаемые видео:
Выпуск «Натальной карты» с Сергеем Буруновым (15,9 тысячи комментариев).
Видео о поп-культуре и Юрии Гагарине от VK Гида (13,9 тысячи комментариев).
КТО ИЗ А4 ЧЕЛЛЕНДЖ (13,7 тысячи комментариев).
Направление «Культура и искусство» на платформе VK Видео представлено более чем 2,5 тысячами активных авторов, включая сообщества по литературе, философии, истории, страницы театров, музеев и галерей. Активность авторов выросла в 1,5 раза за последний год, ежемесячно публикуется 36 тысяч видео, общее количество «культурных» видеороликов, которые смотрят зрители, превышает 500 тысяч.
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