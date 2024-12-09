Здание Азовского коммерческого банка на Невском проспекте выставили на продажу

Признанное памятником здание Санкт-Петербургско-Азовского коммерческого банка на Невском, 62, выставлено на продажу. Объект реализуется вместе с участком земли. К нему уже проявляют интерес потенциальные покупатели, но пока решение о сделке не принято, рассказал «Фонтанке» Максим Ельцов, генеральный директор «ПИА Недвижимость» (Первое ипотечное агентство), сопровождающего объект.

По его мнению, здание площадью 4 047 кв. м можно рассматривать как инвестиционный объект, хотя наиболее вероятной целью покупки станет обустройство представительского офиса.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты ведущих консалтинговых компаний отметили выгодное расположение объекта, но указали на типичные для центра Петербурга сложности с парковкой. По их оценке, стоимость здания может составить 600-800 млн рублей, а один из источников на городском рынке недвижимости выразил мнение, что объект стоит «точно больше 1,5 млрд рублей».

Внутри есть помещение площадью 2 026 кв. м, которое ранее принадлежало городу и использовалось арендатором под магазин Zara. После ухода бренда из страны арендатор выкупил помещение. Сейчас оно сдается Дому Радио под руководством Теодора Курентзиса на срок до 2027 года, пока в основном здании на Итальянской улице идет ремонт.

Подробнее о том, чем известны здание и его нынешний собственник, читайте в материале «Фонтанки».