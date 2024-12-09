Почти 90 тысяч голосов за финалистов премии «Фонтанки». Осталось три дня, чтобы добавить к ним ваши









Уже в четверг, 12 декабря, мы объявим победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Но еще есть три дня, чтобы отдать голоса за компании-финалисты и изменить результат. Узнаем, кто больше других заслужил признание со стороны клиентов, сотрудников и коллег.

По данным на понедельник всего за финалистов уже проголосовали более 87 тыс. человек. Чтобы добавить к ним ваши, заходите на сайт премии — там потребуется авторизоваться (это нужно, чтобы избежать накрутки голосов) или голосуйте через чат-бот в телеграме.

Всего в этом году мы выбираем лучшие компании, учреждения, проекты и сервисы в 10 номинациях:

Работодатель года

Сделано в СПб и ЛО

Учебное заведение года

Сервис года для животных

Загородный отдых года

Детский центр года

Магазин года

Онлайн-сервис года

Стартап года

Проект года

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это наш способ выразить благодарность тем компаниям, которые производят качественные товары, предоставляют качественные услуги и развивают свой бизнес в непростых условиях.

У компаний из каждой номинации — свои задачи, трудности и перспективы. Но все они нуждаются в поддержке. Так, партнером номинации «Детский центр года» стала сеть магазинов товаров для умного дома и умной техники «Всёсмарт». Как рассказал управляющий партнёр ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников, в который входит сеть, компания поддерживает танцевально-спортивный клуб «Всёсмарт», где дети занимаются акробатическим рок-н-роллом и баскетболом. Участие в премии «Фонтанки» даёт возможность поддержать эту важную номинацию, где финалисты помогают детям и родителям развиваться и вести активный образ жизни.

«Когда мы услышали заявление Владимира Путина о том, что детский спорт должен быть бесплатным, то обрадовались, что об этом наконец заговорили на высшем уровне, — говорит Алексей Мельников. — Зачастую занятия в детских секциях стоят немалых денег, что не по карману многим семьям. Мы выступаем за то, чтобы у детей было как можно больше возможностей для занятий и развития, поэтому поддерживаем номинацию, где сами читатели назвали лучшие детские центры в городе».

Финалистов всех 10 номинаций мы ждем офлайн на торжественном награждении, которое пройдет 12 декабря в Главном штабе Эрмитажа. Ведущим церемонии в этом году станет известный шоумен и комик Дмитрий Хрусталев.