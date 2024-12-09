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Общество Зампред комитета ГД по строительству предложила на 7 дней замораживать деньги от продажи жилья

Зампред комитета ГД по строительству предложила на 7 дней замораживать деньги от продажи жилья

2 791
25 комментариев

Заместитель председателя ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила замораживать на 7 дней средства с продажи жилья. Инициативу она объяснила несколькими причинами, пишет РИА Новости 9 декабря.

По мнению Разворотневой, замороженные деньги в течение семи дней нельзя будет снять или перечислить куда-либо. Предлагается это для защиты от мошенников — на случай, когда собственника убедили продать недвижимость и вырученные средства перевести злоумышленникам под видом «сотрудников МВД или ФСБ».

«Также страдают покупатели, которые не имеют к мошенничеству никакого отношения, а просто покупали квартиру или дом», — отмечается в письме зампреда к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Тем не менее за счет замороженных средств предлагается ввести возможность оплаты ЖКУ, алиментов и других налогов.

«В течение семи дней средства, которые поступили на этот счет, не могут быть переведены, за исключением некоторых случаев: оплаты коммунальных платежей, алиментов и других. То же самое с банковскими ячейками», — отметила Разворотнева.

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Комментарии
25
Sonata
3 часа
Не уловил идею. Переход права собственности тоже замораживается?
282304523
2 часа
а какие проценты начислять продавцу на 1 неделю будут?
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