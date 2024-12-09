Житель Ленобласти заявил о покушении на честь жены. Её обидчика нашли в реанимации

По предварительным данным, 38-летний житель деревни Клопицы позвонил в полицию около полуночи и рассказал, что подрался с неким Аликом, который домогался его жены. Искать обидчика рекомендовал в больнице. Сам вскоре тоже оказался у медиков — ему диагностировали резаные раны руки и отпустили.

О госпитализации оппонента полицейские узнали чуть раньше. Бригада скорой ещё до полуночи увезла из деревни Клопицы нетрезвого мужчину с проникающей колото-резаной раной бедра, переломом черепа и порезами уха и головы. Пациент в реанимации в тяжёлом состоянии, его личность устанавливают.

По данным полиции, пострадавшего ударил ножом 38-летний житель Ленобласти. Его задержали и доставили в отдел для разбирательства. Сам он также успел написать заявление на порезавшего его Алика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации «Фонтанки», в прошлом у жителя Ленобласти уже возникали проблемы с законом. В начале нулевых его привлекали за грабёж и угон, в 2011 году — за причинение смерти по неосторожности.