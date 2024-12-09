В Морском канале спасали тонущего лодочника

Рассекавший по Морскому каналу лодочник не справился с управлением и упал в воду. На помощь экстремалу пришли патрулирующие неподалеку сотрудники транспортной полиции. Подробности сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО 9 декабря.

Транспортные полицейские во время дежурства вдруг заметили в воде мужчину, который выпал из лодки и не мог самостоятельно забраться обратно. С помощью спасательного круга и веревки его подтащили к служебному катеру и подняли из холодной воды на борт, где он смог согреться.