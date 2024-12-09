Первый пострадавший от Нового года в Петербурге: трехлетний малыш схватился за оголенный провод гирлянды

Ребенка трех лет увезли в больницу с ожогами из квартиры в Красногвардейском районе. Родители пострадавшего рассказали врачам, что причина травмы крылась в новогоднем украшении, об этом 9 декабря стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел накануне на улице Лагоды. По словам матери, малыша ударило током, когда он коснулся оголенного провода гирлянды. Медики осмотрели пострадавшего и диагностировали у него электроожог двух пальцев, после осмотра ребенка отпустили домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

МЧС России предупреждает, что ёлку нужно устанавливать на устойчивую подставку, дерево не должно касаться штор, стен и потолка, игрушки не должны быть из горючих материалов, украшать ёлку надо только сертифицированной гирляндой, а перед уходом из дома ее нужно отключать от сети.