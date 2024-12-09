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Образ жизни эксперт Ртом не дышать, глинтвейн не пить. Московский стоматолог — о том, опасен ли холодный воздух для зубов и как защитить их зимой

Ртом не дышать, глинтвейн не пить. Московский стоматолог — о том, опасен ли холодный воздух для зубов и как защитить их зимой

Публикуем советы врача о том, как не разрушить эмаль в морозные месяцы

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3 комментария

В сильный мороз на улице лучше не дышать с открытым ртом, советует врач

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Прогуляться по припорошенному снегом городу со стаканом ароматного глинтвейна — одна из любимейших предновогодних затей. Однако далеко не все знают, что эта приятная традиция может быть опасна… для зубов.

Горячие напитки, которые мы пьем на улице в сильные морозы, могут нанести вред зубной эмали, предупреждает стоматолог Вероника Мелехова. И вообще, в холода нужно особенно ухаживать за полостью рта — иначе может развиться сильное воспаление.

Как именно холодный воздух влияет на эмаль зубов? Может ли он привести к воспалительному процессу? Как защитить свои зубы зимой? Эти вопросы наши московские коллеги задали стоматологу, челюстно-лицевому хирургу, имплантологу, основателю стоматологической клиники Веронике Мелеховой. Ответы — в ее колонке.

Ртом в морозы лучше не дышать?

Для зубов вредны резкие перепады температур. Из-за них в эмали могут появляться микротрещины. Есть риск, что у человека появится повышенная чувствительность зубов.

Например, нельзя пить горячий кофе или чай и заедать это мороженым. Та же самая история происходит в зимний период, только с холодным воздухом. В сильный мороз на улице лучше не дышать с открытым ртом.

Еще я рекомендую не пить в такую погоду очень горячие напитки, чтобы не увеличивать разницы температур. В нашей полости рта и так тепло, а если мы будем вдыхать ртом холодный воздух, а затем еще и пить горячее, разовьется гиперестезия — чувствительность эмали.

От холодов до воспаления

В осенне-зимний период у человека часто происходит снижение иммунитета и повышается частота респираторных заболеваний: ОРВИ, ОРЗ, гриппа. Всё это приводит к обострению хронических заболеваний. И стоматологические заболевания, к сожалению, не исключение.

Когда иммунитет снижается, всегда активизируется хроническая инфекция, которая часто «живет» в зубах. Если человек регулярно не посещает стоматолога и не делает рентгеновские снимки, то он может даже не знать, что на верхушках корней и зубов есть воспалительные процессы.

Либо это был глубокий кариес, нерв умер и инфекция спустилась по каналам, либо каналы пролечили некачественно, и в тканях, окружающих верхушку зуба, сформировался очаг инфекции. Когда человек здоров и полон сил, «зараза» никак себя не проявляет.

<p>Вероника Мелехова</p><p>Вероника Мелехова</p>

А тут, когда произошло снижение иммунитета, эта инфекция активизировалась и дала о себе знать.

У человека может заболеть конкретный зуб, может развиться воспаление или даже флегмона (острое, расплывчатое гнойное воспаление жировой ткани. — Прим. ред.), которая требует оперативного лечения в условиях стационара.

Поэтому нужно прислушиваться к своему организму, регулярно ходить к врачу-стоматологу на профилактические осмотры и проводить рентгенологическое обследование зубов.

На каток только с капами

Зимой есть и еще одна опасность — экстремальные виды спорта. На самом деле, экстремальным можно назвать любой активный спорт в зимний период. Лыжи менее травмоопасны, потому что мы редко на них падаем (за исключением горнолыжного спорта). А вот на катке травмы случаются достаточно часто.

Можно упасть лицом вперед, удариться подбородком и не только повредить зубы, но и сломать челюсть. Чтобы избежать этого, хоккеисты используют спортивные капы. Если вы планируете какой-либо опасный вид спорта и есть риск, что вы упадете, лучше взять пример со спортсменов и обзавестись стандартными капами. Их можно либо купить в магазине, либо изготовить индивидуально.

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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
2 часа
Нужно ещё ЛОРу запретить дышать носом и будет всё тип-топ! :)
Гость
2 часа
Ага, поучите нас еще глинтвейн пить.
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