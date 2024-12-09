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Происшествия На проспекте Металлистов не нашли следов загадочного «взрыва»

На проспекте Металлистов не нашли следов загадочного «взрыва»

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Вечерний «взрыв» на проспекте Металлистов в Петербурге мог оказаться чьей-то плохой шуткой. По крайней мере, никаких разрушений на указанной территории не нашлось. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 декабря.

Источник:

Накануне по соцсетям разошлась запись с домофона, на которой слышны звук взрыва и лай собак. Похожее «Фонтанке» прислали с проспекта Луначарского. Видео заметили также в управлении организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. Сотрудников полиции отправили проверить весь проспект Металлистов на предмет следов взрыва, однако ничего найдено не было.

По данным «Фонтанки», в службу 112 по поводу инцидента никто не обращался.

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Комментарии
2
Евгения_Петрова
32 минуты
Это просто большие и очень громкие петарды. На Луначарского такое уже было недели 2 назад.
280241717
1 час
Да, колесо у грузовика взорвалось. Зато как весело. Туалетная бумага стала дефицитом. Меньше новости смотреть надо.
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