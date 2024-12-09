На проспекте Металлистов не нашли следов загадочного «взрыва»

Вечерний «взрыв» на проспекте Металлистов в Петербурге мог оказаться чьей-то плохой шуткой. По крайней мере, никаких разрушений на указанной территории не нашлось. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 декабря.

Накануне по соцсетям разошлась запись с домофона, на которой слышны звук взрыва и лай собак. Похожее «Фонтанке» прислали с проспекта Луначарского. Видео заметили также в управлении организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. Сотрудников полиции отправили проверить весь проспект Металлистов на предмет следов взрыва, однако ничего найдено не было.