Петербуржец ответит за пьяную выходку, из-за которой пришлось проверять ЛАЭС

Житель Петербурга может стать фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Все из-за выходки, которой предшествовала бессонная ночь, проведенная за алкоголем. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 декабря.

В шестом часу утра мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что Ленинградскую атомную станцию якобы хотят взорвать. Территорию ЛАЭС оперативно проверили и ничего подозрительного не нашли, а вот к звонившему заглянули в гости.

Хулигана нашли в квартире на улице Доблести в состоянии алкогольного опьянения. 50-летнего петербуржца доставили в отдел, оформили административный протокол, побеседовали и отпустили под обязательство о явке.

Последние два года мужчина оказывался на скамье подсудимых. В 2022 году дело об угрозе убийством удалось прекратить за примирением сторон. В 2023 году он получил 160 часов обязательных работ за жестокое обращение с животными.