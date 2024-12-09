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Происшествия Петербуржец ответит за пьяную выходку, из-за которой пришлось проверять ЛАЭС

Петербуржец ответит за пьяную выходку, из-за которой пришлось проверять ЛАЭС

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Житель Петербурга может стать фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Все из-за выходки, которой предшествовала бессонная ночь, проведенная за алкоголем. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 декабря.

В шестом часу утра мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что Ленинградскую атомную станцию якобы хотят взорвать. Территорию ЛАЭС оперативно проверили и ничего подозрительного не нашли, а вот к звонившему заглянули в гости.

Хулигана нашли в квартире на улице Доблести в состоянии алкогольного опьянения. 50-летнего петербуржца доставили в отдел, оформили административный протокол, побеседовали и отпустили под обязательство о явке.

Последние два года мужчина оказывался на скамье подсудимых. В 2022 году дело об угрозе убийством удалось прекратить за примирением сторон. В 2023 году он получил 160 часов обязательных работ за жестокое обращение с животными.

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Комментарии
7
Гость
2 часа
сделки всу по вопросам поставки американских вооружений осложнены ввиду помилования господином Байдэном своего сына охотника заведующего охотой и охотничтим оружием.
Гость
2 часа
примерно в 100 километрах от КрасноАрмейска
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