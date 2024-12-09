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Происшествия Пожар на шахте в Кузбассе прокуратура объяснила землетрясением. Сейсмологи таких событий не фиксировали

Пожар на шахте в Кузбассе прокуратура объяснила землетрясением. Сейсмологи таких событий не фиксировали

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В результате пожара на шахте «Алардинская» под Калтаном в Кузбассе ночью 9 декабря 120 горняков были эвакуированы. Двоих работников вывели из эпицентра возгорания, им понадобилась помощь врачей, сообщает МЧС по Кузбассу. По данным NGS42, горняки надышались угарным газом, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Причиной пожара, по версии прокуратуры, стало землетрясение, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы.

При этом сейсмологи не зафиксировали на юге Кузбасса настолько мощных подземных толчков, которые вызвали бы ЧП на угольных предприятиях. В Кузнецкой котловине были землетрясения в районе часа и половины четвертого, но слабые: они не могли спровоцировать возгорание в стволе, считает директор Алтае-Саянского филиала единой геодезической службы РАН Алексей Еманов. По его мнению, пожар на шахте мог начаться из-за работ — горных ударов. Однако, как рассказал NGS42 замминистра угольной промышленности Кузбасса, в районе Калтана не проводились взрывные работы.

Шахта входит в ПАО «Распадская». Компания также управляет в Кузбассе угледобывающими предприятиями металлургического гиганта «Евраза». Оно контролирует еще семь шахт («Распадская», «Распадская-Коксовая», «Усковская», «Ерунаковская VIII», «Осинниковская», «Есаульская» и «Межегейуголь») и два разреза («Распадский» и «Коксовый»). В 2022 году эти предприятия суммарно добыли 21,5 млн тонн угля. По итогам 2023 года выручка общества «ОУК „Южкузбассуголь“» составила 11,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд.

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Кузбасс Шахта Пожар Землетрясение
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Комментарии
1
Гость
3 часа
Прокуратуре видней. РПЦ объяснила бы еще лучше.
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