Пожар на шахте в Кузбассе прокуратура объяснила землетрясением. Сейсмологи таких событий не фиксировали

Источник: Максим Серков / NGS42.RU







В результате пожара на шахте «Алардинская» под Калтаном в Кузбассе ночью 9 декабря 120 горняков были эвакуированы. Двоих работников вывели из эпицентра возгорания, им понадобилась помощь врачей, сообщает МЧС по Кузбассу. По данным NGS42, горняки надышались угарным газом, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Причиной пожара, по версии прокуратуры, стало землетрясение, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы.

При этом сейсмологи не зафиксировали на юге Кузбасса настолько мощных подземных толчков, которые вызвали бы ЧП на угольных предприятиях. В Кузнецкой котловине были землетрясения в районе часа и половины четвертого, но слабые: они не могли спровоцировать возгорание в стволе, считает директор Алтае-Саянского филиала единой геодезической службы РАН Алексей Еманов. По его мнению, пожар на шахте мог начаться из-за работ — горных ударов. Однако, как рассказал NGS42 замминистра угольной промышленности Кузбасса, в районе Калтана не проводились взрывные работы.