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Образ жизни обзор Этот простой тест на рисование поможет обнаружить ранние признаки деменции: вот как он работает

Этот простой тест на рисование поможет обнаружить ранние признаки деменции: вот как он работает

Вам понадобятся лишь листок бумаги и карандаш

3 268
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Со стороны может показаться, что в этом задании нет ничего сложного, но на деле не все могут с ним справиться

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С возрастом многие люди замечают, что их память и способность концентрироваться уже не такие, как были раньше. Это вызывает чувство тревоги, особенно когда начинаются забывчивость или сложности с выполнением повседневных задач. В таких случаях важно понимать, являются ли изменения нормальными или говорят о начале когнитивных нарушений. Исследователи сломали все копья в попытках найти эффективный способ обнаружить ранние признаки слабоумия. Один из таких методов предложил мексиканский невролог и специалист по исследованию снижения когнитивных возможностей Хесус Рамирес-Бермудес. Готовы пройти его тест?

Тест на рисование, который поможет выявить деменцию

Предложенный неврологом метод выявления деменции представляет собой пятиминутный тест. Его участникам нужно по памяти нарисовать круглый циферблат часов на чистом листе бумаги, указав цифры от одного до двенадцати в правильном порядке и установив стрелки на определенное время. Например на 13:25.

Казалось бы, что в этом сложного? Однако невролог показал, что не все в действительности могут справиться с задачей. Вот лишь некоторые из вариантов, которые врач встречал в своей практике: некоторые располагают цифры в хаотичном порядке, добавляют числа после 12, выходят за рамки круга, не могут правильно указать время стрелками.

Чем больше неточностей допустил человек, тем больше это говорит о когнитивных нарушениях

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Это тест с балльной системой, где один балл присуждается за каждый из следующих критериев:

  • насколько хорошо участник нарисовал круг циферблата;

  • все ли цифры находятся на своем месте;

  • две ли стрелки нарисованы на циферблате;

  • правильное ли время они показывают.

Если человек верно всё нарисовал, значит, о деменции ему можно (пока) не беспокоиться. А вот тем, у кого возникли трудности с правильным изображением часов, невролог советует обратиться за дополнительной консультацией к врачу.

Рамирес-Бермудес объясняет, что суть теста в том, как пациент запоминает, как выглядит циферблат. Это навык, известный как исполнительная функция, включающая в себя то, как мы планируем, организуем и выполняем задачи, и она является одной из когнитивных способностей, которая первой начинает давать сбои при развитии деменции.

Попробуйте и сами пройти такой тест. Консультаций и полноценной диагностики он, конечно, не заменит, но и лишним точно не будет.

У вас получилось нарисовать часы по памяти?

Да, всё идеально!
Была проблема с кругом циферблата
Некоторые цифры сбежали со своих мест
Стрелок маловато
С временем вышла промашка
Как-то многовато у меня получилось ошибок
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Комментарии
1
Гость
3 часа
Если человек не может нарисовать часы, то или он их никогда не видел, или это уже далеко не ранние признаки деменции.
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