Нескромно. Эрдоган назвал двух «самых опытных политиков» мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время общения с молодежью в провинции Газиантеп, что в мире лишь два опытных лидера — он и президент России Владимир Путин.

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера, — цитирует президента Турции ТАСС.- Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — у господина Путина. Все остальные ушли. И мы хотим, чтобы наш диалог продолжался».

Эрдоган подчеркнул, что в Германии после ухода в отставку канцлера Ангелы Меркель «закончилась политика».