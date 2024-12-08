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Власть Нескромно. Эрдоган назвал двух «самых опытных политиков» мира

Нескромно. Эрдоган назвал двух «самых опытных политиков» мира

3 620
30 комментариев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время общения с молодежью в провинции Газиантеп, что в мире лишь два опытных лидера — он и президент России Владимир Путин.

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера, — цитирует президента Турции ТАСС.- Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — у господина Путина. Все остальные ушли. И мы хотим, чтобы наш диалог продолжался».

Эрдоган подчеркнул, что в Германии после ухода в отставку канцлера Ангелы Меркель «закончилась политика».

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Комментарии
30
Игорь Протасов
1 час
Это типа в утешение? После того, как турецкие шахтёры и трактористы закрыли филиал "русского мира" в Сирии? :-)
VKuser15335355
1 час
Как же? Ким Чен Ын , Лукашенко и Башар Асад?
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