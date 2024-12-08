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Происшествия Петербурженка сдала супруга в полицию, а затем решила его освободить под предлогом похорон. Он подыгрывать не стал

Петербурженка сдала супруга в полицию, а затем решила его освободить под предлогом похорон. Он подыгрывать не стал

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7 комментариев

Скорбную историю об умершем дедушке рассказала полиции жительница Петербурга, которая просила отпустить из отдела ее супруга. Мужчина предпочел остаться где был.

По данным «Фонтанки», пара скандалила накануне около семи часов вечера на проспекте Художников. Соседка видела в окно, как в квартире дерутся, и вызвала полицию. По итогу мужчину задержали по протоколу о мелком хулиганстве, а женщина написала на него заявление.

Однако утром 8 декабря избитая передумала и решила супруга вызволять. Она позвонила в отдел и рассказала, что сегодня похороны дедушки, все документы оформлены на задержанного и поэтому его очень надо отпустить.

Сам же задержанный не стремился на свободу и рассказал, что дедушка и правда умер, только его уже пару недель как похоронили. Все документы были оформлены на жену, а сейчас она попросту обманывает сотрудников.

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Комментарии
8
Zet
35 минут
довела мужика... ему в камере лучше, чем дома...
Maik5
10 минут
Он боится.
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