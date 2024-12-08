«На четвертый день больницу начал штурмовать ОМОН». Врач рассказал, в каких условиях ампутировали руку Владимиру Кумарину

Источник: 47 News

Оперировать пациента на грани жизни и смерти врачам пришлось практически под прицелом. Видеозапись разговора оперативника с хирургом больницы, куда после покушения в 1994 году доставили Владимира Кумарина (Барсукова), опубликовал портал 47news.

«Когда вызвали в операционную, сказали — экстренно, огнестрельное ранение, множественное огнестрельное ранение. Поразило и то, что перед операционной в коридорах больницы стояли люди с оружием. Поначалу я подумал, что это милиция. Как оказалось, что это были представители „тамбовской“ группировки. Оружие напоминало огнестрельное, и они его открыто демонстрировали. В начале операции человек двадцать стояло у операционной и в коридоре больницы», — говорит врач.

Операция продолжалась несколько часов. У пациента были множественные ранения: в руку, в легкое, ранение брюшной полости. Его привезли в состоянии шока, с давлением 40 на 0. Медик отмечает, что спасти 37-летнего пострадавшего удалось чудом. Уже в ходе операции врачи узнали, что фамилия их пациента — Кумарин.

На следующий день врачей, которые пришли на работу, обыскивали на входе, а вокруг больницы курсировали несколько автомобилей БМВ и чёрные Мерседесы. Так продолжалось три-четыре дня.

Врачи не решились ампутировать руку сразу, хотя, по словам медика, других вариантов не было с самого начала. После ранения разрывными пулями со смещенным центром тяжести у пациента практически не осталось мышечной ткани, начался процесс интоксикации всего организма из-за заражения. Руку все же ампутировали спустя несколько дней после серьезного врачебного консилиума.

На четвертый день пребывания Кумарина в больнице ее начал штурмовать ОМОН. Но на пандусе медучреждения стояло шестьдесят вооруженных мужчин, и изгнать их не получилось.

Владимир Кумарин находится под арестом с сентября 2007 года. Он осужден за рейдерство, создание организованного преступного сообщества, и находится под следствием по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой и вице-губернатора Петербурга Маневича. Единственное интервью Кумарина за 15 лет неволи — читайте на «Фонтанке».