СКА хватило одной шайбы, чтобы обыграть «Барыс»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Встреча проходила 8 декабря в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 1:0.
Единственный гол забил Арсений Грицюк на 14 минуте встречи. Вратарь СКА Павел Мойсевич отбил все 20 бросков по своим воротам.
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После 34-х матчей СКА набрал 44 очка и занимает четвертое место в таблице Западной конференции (20 побед, 14 поражений). Следующий армейцы проведут 17 декабря против лидера чемпионата — «Локомотива» из Ярославля.
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