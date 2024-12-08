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Спорт СКА хватило одной шайбы, чтобы обыграть «Барыс»

СКА хватило одной шайбы, чтобы обыграть «Барыс»

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Встреча проходила 8 декабря в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Арсений Грицюк на 14 минуте встречи. Вратарь СКА Павел Мойсевич отбил все 20 бросков по своим воротам.

+7

После 34-х матчей СКА набрал 44 очка и занимает четвертое место в таблице Западной конференции (20 побед, 14 поражений). Следующий армейцы проведут 17 декабря против лидера чемпионата — «Локомотива» из Ярославля.

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